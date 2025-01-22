Barcelona anlaşmaya yakın!

Barcelona, Ronald Araujo ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona anlaşmaya yakın!
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22 Ocak 2025 18:01
Ara transfer döneminde çalışmalar devam ediyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Ronald Araujo ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

2026'da kontratı bitecek olan Uruguaylı stoperin 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

JUVENTUS İLGİLENMİŞTİ

Avrupa basınından yer alan haberlere göre ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isteyen Juventus, Araujo ile ilgilenmiş fakat transfer görüşmelerinde bir sonuç çıkmamıştı.

Ronald Araujo, salı günü oynanan ve Barcelona'nın 5-4 kazandığı Benfica karşılaşmasında kaptan olarak sahada yer almış ve kendi kalesine bir gol atmıştı.

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