Barcelona, Alex Telles transferi için devrede

İspanyol devi Barcelona ara transfer döneminde kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Katalan ekibi Manchester United'dan Alex Telles listesine aldı. Porto'dan Manchester United'a transfer olan Alex Telles bu sezon Premier Lig'de 5 maçta görev alırken, Barcelona'nın diğer hedefi ise Marcos Alonso.



El Nacional'in haberine göre, Jordi Alba'yı zorlayabilecek bir potansiyel arayan Barcelona'da listenin başındaki isimlerden birinin Alex Telles, diğerinin ise Marcos Alonso olduğu öğrenildi.





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