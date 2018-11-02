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Barcelona, Adrien Rabiot için pusuya geçti

Barcelona, Paris Saint Germain'in 23 yaşındaki Fransız yıldızı Rabiot'u kadrosuna katmak için ince hesaplar yapıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Adrien Rabiot için pusuya geçti
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02 Kasım 2018 16:10
İspanyol devi Barcelona, Paris Saint Germain'in 23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'u kadrosuna katmak için harekete geçecek ancak bir şartla.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendikleri Rabiot'u kadrosuna katmakta güçlük çeken katalanlar, transferin gerçekleşmemesinin ardından Arthur Melo ve Vidal'ı kadrosuna katmıştı.

Ancak, Rabiot kararında ısrar eden Barcalı yöneticiler, harekete geçmek için sezon sonunu bekliyor.

2019 Haziran'da Fransız temsilcisi ile sözleşmesi bitecek olan Rabiot'a teklif yapmaya hazırlanan Barcelona, bir yandan da Finansal Fair-Play'ı düşünüyor. An itibariyle PSG'den yıllık bonuslarla beraber 10 milyon euro kazanan Rabiot'a bonservis ücreti ödemek istemeyen Barcelonalı yetkililer, transferi sezon sonunda tamamlamak istyior.

Adrien Rabiot, bu sezon çıktığı 14 müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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