Barcelona, ABD'li pivot Davies'in sözleşmesini uzattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, ABD'li pivot Brandon Davies'in sözleşmesini yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; fcbarcelona.com
Barcelona, ABD'li pivot Davies'in sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2020 14:36
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, ABD'li pivot Brandon Davies'in sözleşmesini yeniledi. 

Barcelona Kulübü, 28 yaşındaki Davies ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde NBA takımlarından Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets formalarını giyen Davies, geçen sezon Barcelona ile ligde ve THY Avrupa Ligi'nde toplam 56 maça çıktı. 

ABD'li oyuncu geçen sezon İspanya liginde 11,3 sayı ve 4,5 ribaunt, THY Avrupa Ligi'nde 9,6 sayı ve 4 ribaunt ortalaması yakalamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için