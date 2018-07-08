FENERBAHÇE'NİN YERRY MINA UMUDU ÇOK AZALDI

Guangzhou Evergrande, Barcelona'dan Paulinho'yu kiraladıklarını açıkladı.Brezilya Milli Takımı'nın elenmesiyle birlikte Paulinho'yu kadrosuna katan Guangzhou, "Çin Süper Ligi'nin seviyesi yıldan yıla artıyor. Barcelona'da önemli tecrübeler edindim. Çin Süper Ligi'ne tekrar geri dönmek istedim. Burada daha fazla şampiyonluklar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.Paulinho'nun kiralık kontratının 1 yıllık olduğu da belirtildi.Barcelona, Paulinho'yu geçtiğimiz sezon 40 milyon euro bonservis ücretiyle transfer etmişti.Öte yandan, Yerry Mina'yı kiralık olarak transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin umudu da bu transferle birlikte azaldı.La Liga kuralları gereği kadrosunda 3 AB dışı oyuncu bulundurma hakkı olan Barcelona'da şu an 25 kişilik A takım kadrosunda Yerry Mina, Philippe Coutinho ve yeni transfer Arthur kaldı.Bunun üzerine, AB dışı oyuncu kısıtı nedeniyle Yerry Mina'yı kiralamayı düşünen Barcelona'nın bu düşünceden vazgeçtiği belirtildi.