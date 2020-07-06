Barcelona 4 golle galibiyet hasretine son verdi

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, Villarreal ile karşı karşıya geldi.



Estadio de la Ceramica'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 4-1 kazanarak 2 maçlık aranın ardından ligde galibiyet hasretini giderdi.



Maçın henüz 3. dakikasında Pau Torres topu kendi ağlarına göndererek Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada Gerard Moreno Villarreal adına maça dengeyi getirdi. 20. dakikada Suarez ve 36. dakikada Griezmann'ın Messi'nin asistleriyle attığı goller ilk yarıyı 3-1 Barça üstünlüğü ile bitirdi.



İkinci yarıda Villarreal gol bylmaya çalışsa da Barcelona oyunu başarılı şekilde tuttu ve oyunun üstünlüğünü vermedi. 86. dakikada Ansu Fati skoru 4-1'e getirdi ve maçın skorunu ilan etti.



Bu sonucun ardından Barcelona 73 puana yükseldi ve Real Madrid'in 4 puan arkasında takibini sürdürdü. Villarreal ise 54 puanda kalarak ilk 4 sıraya yerleşme konusunda yara aldı.



