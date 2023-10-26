Fermin Lopez'in şahane vuruşu ve o harika direk sesi! 😍pic.twitter.com/adYG1L7UqZ



— Sporxtv (@sporxtv) October 25, 2023

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.Mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Shakhtar'ın golü 62. dakikada Sudakov'dan geldi.Barcelona bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Shakhtar ise 3 puanda kaldı.Grubun bir sonraki maçında iki takım bu kez Shakhtar deplasmanında karşı karşıya gelecek.