29 Ekim

Barcelona 3'te 3 yaptı, zirveyi sağlama aldı!

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona 3'te 3 yaptı, zirveyi sağlama aldı!
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25 Ekim 2023 21:42
Son güncelleme 26 Ekim 2023 00:24
Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Mücadeleyi Barcelona 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Shakhtar'ın golü 62. dakikada Sudakov'dan geldi.

Barcelona bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Shakhtar ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında iki takım bu kez Shakhtar deplasmanında karşı karşıya gelecek.

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