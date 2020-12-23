La Liga 15. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'e konuk oldu.Estadio Municipal Jose Zorrilla'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 3-0'lık net skorla kazanarak üç puanı alan taraf oldu.Karşılaşmanın 21. dakikasında Lenglet, Messi'nin asistiyle golünü atarak takımın öne geçirdi. Braithwaite 35. dakikada muhteşem golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık Barcelona üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarıda Valladolid maça ortak olmak için üst üste değişiklikler yapmasına rağmen Barcelona oyun üstünlüğünü elinden bırakmadı. 65. dakikaya gelindiğinde bu kez Messi'nin golü geldi ve skor 3-0 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona 3 puanı 3 golle aldı.Lionel Messi bu maçta attığı golle toplamda 644 gole ulaştı ve tek bir takımda en fazla gol atma rekorunu Pele'nin elinden aldı.Bu sonucun ardından Barcelona 24 puana ulaşırken Valladolid ise 14 puanda kalarak düşme potasından kurtulamadı.