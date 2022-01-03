Barcelona 2022'ye galibiyetle başladı

La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu.



Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Barcelona 1-0 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.



Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 44. dakikada takımdan gönderilecğei iddia edilen Luuk de Jong kaydedi. Hollandalı oyuncu bu sezonki ilk golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim olmayı başardı.



Bu sonuçla Barcelona 31 puana yükseldi ve 5. sıraya yükseldi. Mallorca ise 20 puanda kalarak haftayı 15. sırada tamamladı.





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