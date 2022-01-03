Barcelona 2022'ye galibiyetle başladı

La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, Mallorca'yı 1-0 mağlup etti ve 4 maç sonra deplasman galibiyeti aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona 2022'ye galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2022 01:03
La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu.

Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Barcelona 1-0 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 44. dakikada takımdan gönderilecğei iddia edilen Luuk de Jong kaydedi. Hollandalı oyuncu bu sezonki ilk golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim olmayı başardı.

Bu sonuçla Barcelona 31 puana yükseldi ve 5. sıraya yükseldi. Mallorca ise 20 puanda kalarak haftayı 15. sırada tamamladı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.