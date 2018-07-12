La Liga şampiyonu Barcelona, bu sezon Arthur'dan sonra ikinci transferini resmen açıkladı.
Barcelona, Sevilla'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Clement Lenglet'i transfer etti. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Lenglet ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Barcelona bu transfer için Sevilla'ya 35,9 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Katalan ekibi Lenglet'in sözleşmesinde serbest kalma bedelini ise 300 milyon euro olarak belirledi.
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Barcelona, Sevilla'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Clement Lenglet'i transfer etti. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Lenglet ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Barcelona bu transfer için Sevilla'ya 35,9 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Katalan ekibi Lenglet'in sözleşmesinde serbest kalma bedelini ise 300 milyon euro olarak belirledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın