Barcelona 2 Rumen 'wonderkid'i takibe aldı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın scout ekibi, Romanya pazarında aktif olarak gözlem yapıyor.



Katalan takımının gözlem ekibi, Enes Sali ve Matteo Dutu adlı 15 yaşındaki iki oyuncuyu izlemeye aldı.



Romanya 1. Lig takımlarından Farul forması giyen Enes Sali, on numara mevkisinde oynuyor. Sali, takımının 5-0 kazandığı Clinceni karşılaşmasında ağları sarstı ve Romanya 1. Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.



Matteo Dutu ise Lazio'nun U-17 takımında stoper mevkisinde oynuyor. Dutu ayrıca takımının kaptanlığını da yapıyor.



Romanya basınının haberine göre; iki futbolcu da Barcelona gözlemcilerinin dikkatini çekti. Katalan devinin yaz transfer sezonunda iki isim için de bir girişimde bulunacağı belirtildi.





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