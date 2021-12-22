Barcelona, 10 kişilik Sevilla'ya diş geçiremedi

İspanya La Liga'nın 4. hafta erteleme maçında Barcelona, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın 32. dakikasında Sevilla, Arjantinli yıldız Alejandro Gomez'in golüyle öne geçti. Dakikalar 45'i gösterdiğinde Araujo Barcelona adına cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda dengeli giden oyunda sessizliği 64. dakikada Kounde'nin kırmızısı bozdu. Barcelona, 10 kişi kalan rakibine karşı son 25 dakikada aradığı golü bulamayınca maç beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Barcelona puanını 28'e yükseltirken Sevilla ise 38 puana çıktı ve lider Real Madrid'le arasındaki puan farkını 5'e indirerek haftayı 2. sırada tamamladı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın 32. dakikasında Sevilla, Arjantinli yıldız Alejandro Gomez'in golüyle öne geçti. Dakikalar 45'i gösterdiğinde Araujo Barcelona adına cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda dengeli giden oyunda sessizliği 64. dakikada Kounde'nin kırmızısı bozdu. Barcelona, 10 kişi kalan rakibine karşı son 25 dakikada aradığı golü bulamayınca maç beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Barcelona puanını 28'e yükseltirken Sevilla ise 38 puana çıktı ve lider Real Madrid'le arasındaki puan farkını 5'e indirerek haftayı 2. sırada tamamladı.