FC Barcelona, Feyenoord'dan Orkun Kökçü transferi için gaza bastı.



İlk önce Katalonya merkezli Mundo Deportivo'da, Barcelona'nın Feyenoordlu Orkun Kökçü için 35 milyon euro bütçe ayırdığı haberleri çıkmıştı. Bu iddiaya Hollanda'da yayın yapan RTV Rijnmond kanalından destekler nitelikte bir özel haber yayınlandı.



Geçtiğimiz yaz Ajax'tan 23 yaşındaki Frenkie De Jong'u 75 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katan Barcelona, bir başka Hollanda ekolünden gelen Orkun Kökçü ile orta sahasını desteklemek için kararını verdi.



YENİ XAVI-INIESTA: FRENKIE & ORKUN



Frenkie De Jong'un henüz ilk sezonunda kadrodaki yerini sağlamlaştırması ile birlikte yeni Xavi'sini bulan Barça, daha ofansif bir kimlikte olan Orkun Kökçü ile yeni Iniesta'sını da bulmuş olacak. Barça, De Jong - Orkun ikilisiyle birlikte önümüzdeki 10 yılın omurgasını oluşturmuş olacak.



DE JONG'TAN OLUMLU REFERANS GELDİ



Orkun Kökçü'nün Barça'ya göre düşük maliyeti ve yüksek potansiyeli nedeniyle transfer için kesin karar alındı. Türk Milli oyuncu için Frenkie De Jong'tan da görüş alan yetkililer, gelen olumlu referanstan da etkilendi.



MERDİVENLERİ HIZLA ÇIKTI, TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ



Futbola Olympia Harlem, HFC Edo ve Stormvogels altyapılarında başlayan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, henüz 11 yaşındayken Groningen'in dikkatini çekti ve buraya transfer oldu. 14 yaşında, 40 bin euro bedelle Feyenoord altyapısına geçen Türk oyuncu merdivenleri hızlıca tırmandı. Sadece 4 yılda as takıma kadar yükselen Orkun, bu sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol atıp 6 asist yaptı.



U17, U18 ve U19'da Hollanda için oynayan Orkun, daha sonra Türkiye'den gelen teklif üzerine kararını değiştirdi ve U21'de Türkiye'yi seçerek 2 maçta forma giydi.



