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Barça'nın yeni transferiyle sahayı değiştiriyorlar

Ajax'ın Barcelona'ya sattığı De Jong'dan alacakları yetiştirme parasıyla RKC Waalwijk saha zeminini değiştiriyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barça'nın yeni transferiyle sahayı değiştiriyorlar
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25 Ocak 2019 14:51
Barcelona'nın 86 milyon euroya Ajax'tan transferi Frenkie de Jong, eski takımı RKC Waalwijk için de önemli bir transfer oldu.

Frenkie de Jong'un transferi altyapsından yetiştiği RCK Waalwijk'ın da kasasına yaklaşık 5 milyon euro girmesine neden oldu.

Hollanda temsilcisi bu transferden gelecek 4 milyon euroyu stadyumdaki saha zemininin değişilmesine harcama kararı aldı. Mandemakers Stadyumu'nun suni çim olan zemini, sezon sonunda doğal çime çevrilecek.



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