Barça'nın yeni transferiyle sahayı değiştiriyorlar

Barcelona'nın 86 milyon euroya Ajax'tan transferi Frenkie de Jong, eski takımı RKC Waalwijk için de önemli bir transfer oldu.Frenkie de Jong'un transferi altyapsından yetiştiği RCK Waalwijk'ın da kasasına yaklaşık 5 milyon euro girmesine neden oldu.Hollanda temsilcisi bu transferden gelecek 4 milyon euroyu stadyumdaki saha zemininin değişilmesine harcama kararı aldı. Mandemakers Stadyumu'nun suni çim olan zemini, sezon sonunda doğal çime çevrilecek.