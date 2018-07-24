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Barça'nın tarihi çalımı resmileşti!

Barcelona, Roma'nın 'neredeyse' transfer etmek üzere olduğu Malcom'u 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer etti.

Kaynak: Sporx.com
Barça'nın tarihi çalımı resmileşti!
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24 Temmuz 2018 19:38
Barcelona, Bordeaux'tan Malcom'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Malcom için Bordeaux'a 41+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Malcom'un Barça'ya 5 yıllık imza atacağı ve transferin salı günü Camp Nou'da basına tanıtılacağı belirtildi.

Malcom'un imzanın ardından kulübün ABD Turu'na katılacağı ifade edildi.

Ligue 1'de oynadığı 84 maçta 20 gol 13 asist yapan 21 yaşındaki sağ açık için Bordeaux, 23 Temmuz günü Roma ile 36 milyon Euro karşılığı anlaştıklarını açıklamıştı.

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