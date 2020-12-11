Barça'nın çılgın adayından pizza ve dövme sözü

Barcelona'nın başkan aday adayı Jordi Farre, seçmenlerine pizza ve ücretsiz dövme yapma vaadi verdi.24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde kulüp üyelerinden 2257 imza toplaması halinde resmen aday olabilecek ancak bu sayıya ulaşabilmek için ilginç bir vaadin altına imzasını attı."Bize imza veren her kulüp üyesi ücretsiz Barcelona logosu dövmesi yaptırabilecek ve imzayı veren her üyemiz üç gün boyunca pizza yiyebilecek" diyen Farre, "Kampanyamızı nasıl götürdüğümüzü herkese kanıtlıyoruz ve destek göreceğimizde şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.Farre vaatlerini bir adım daha öteye götürerek seçimlerin bir gün sonrasında Messi'nin kulüpleriyle sözleşme yenileceğinin sözünü vererek çıtasını yukarı taşıdı.Farre'nin son bombası ise teknik direktörlük konusunda Koeman ile çalışmayı düşünmediklerini ve bu görev için Jürgen Klopp'u düşündüklerini, yönetim kurullarındaki bir ismin de Alman hocaya ulaştığını söyledi. Koeman başarılı olursa görevde tutabileceğini söyleyen çılgın aday, "Doğru bir yol haritası çiziyoruz. Bize Klopp gibi bir hoca lazım. Klopp ile zaten daha önceden de görüşme yapmıştık" sözlerini sarf etti.Juan Laporta ve Victor Font isimlerinin kapışmasına şahit olması beklenen Barcelona başkanlık seçimlerinde resmi aday olabilmek için 23 Aralık-11 Ocak tarihlerinde 2257 imzanın Genel Kurul'a sunulması gerekiyor.