Barça'nın 75 milyon avroluk gözdesi: Kounde

Kadrosunda büyük değişiklikler yaşaması beklenen Barcelona, Jules Kounde transferi için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; sevillafc.es
Barça'nın 75 milyon avroluk gözdesi: Kounde
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12 Eylül 2020 16:07
Teknik direktörlüğe Ronald Koeman'ın getirildiği Barcelona'da, Messi'nin de takımda kalması sonrası hareketlilik sürüyor.

Katalan ekibi son olarak Sevilla'nın genç savunmacısı Jules Kounde için harekete geçti.

FESİH BEDELİ 75 MİLYON

Savunmada yaşadığı sorunlar sonrası genç stopere yönelen Barça, transfer için 75 milyon avroyu gözden çıkarmak zorunda olacak. Kulübü Sevilla ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu, bu şartlar altında kulübünden ayırmanın tek yolu, sözleşme fesih bedeli olan 75 milyon avroyu ödemek olacak.

Kounde, 1.78 boyunda olmasına rağmen pas oyunundaki başarısı ve mental dayanıklılığı ile öne çıkıyor. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz 2019 yılında 25 milyon avro karşılığında Bordeaux'dan transfer edilmişti.



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