Barçalı Dembele: 'Favori futbolcum Auba!'

Barcelona'nın Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele, en beğendiği teknik direktörün Thomas Tuchel ve en beğendiği futbolcunun Pierre-Emerick Aubameyang olduğunu söyledi.



Dembele, "Dortmund'da süper bir kadromuz vardı. Aubameyang, beni çok iyi karşılamıştı. Almanya'da çok zorlanıyordum ve yardımlarının bana katkısı çok oldu. Futbol dünyasında en çok sevdiğim oyuncu Aubameyang'tır." dedi.



Fransız oyuncu, "Sezona daha fazla sağ kanatta oynayarak başlamıştım. Tuchel beni zamanla merkeze, 10 numara pozisyonuna çekti. Bazen orta sahanın merkezinde oynuyordum. Bana 'Merkezde espressonu bekle, top sana gelince al ve direkt olarak rakip kaleye ilerle' derdi." ifadelerini kullandı.



Bir itirafta da bulunan Dembele, "Tuchel, Dortmund'da kalsaydı ayrılmam ve Barcelona'ya transfer olmam çok zor olurdu." diyerek konuşmasını noktaladı.



2017 yazında Dortmund'dan Barcelona'ya 135 milyon euro bonservisle transfer olan Dembele, Katalan kulübüyle oynadığı 114 maçta 29 gol atıp 20 asist yaptı.



