Barcelona, Fenerbahçe ile adı anılan Moussa Wague için 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi.



İspanyol basınındaki haberde; Fenerbahçe'nin transfer için yoğun çaba sarfettiği belirtilirken, Moussa Wague için West Ham ve Olimpik Marsilya'nın da teklifleri olduğu vurgulandı. 3 kulüpten gelen teklif üzerine Barcelona'nın öncelikle kiralamayı düşünmediği ve 21 yaşındaki Senegalli sağ bek için 9 milyon euro bonservis bedeli istediği bilgisi verildi.



Nice'teki kiralık dönemi sonrası Barcelona'ya gier dönen ve antrenmanlarda yoğun çaba sarf eden Wague'nin Quique Setien'in gözüne giremediğinin de altı çizildi.



Barcelona'nın 2018 yazında KAS Eupen'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Moussa Wague, sezonu Nice'te kiralık olarak geçirdi. Ligue 1'de 5 maça çıkan Senegalli, 2 asist yaptı.



