THY EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Barcelona, Panathinaikos'un yıldızı Nick Calathes için dev bir teklif yaptı.Marca'da yer alan habere göre; Barcelona, 31 yaşındaki Yunan oyun kurucuya 3 yıllık sözleşme ve net 5.5 milyon dolar maaşı teklifi yaptı. Panathinaikos ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve Yunan kulübünden 2.1 milyon dolar alan Calathes, bu teklife 'Evet' cevabını verdi.Panathinaikos'un da koronavirüs krizi nedeniyle finansal açıdan zor günler yaşadığı ve Calathes'i makul bir bonservis bedeli teklifiyle bırakacağı vurgulandı.Barcelona, geçtiğimiz yaz NBA'den Nikola Mirotic ve Alex Abrines'in yanı sıra CSKA Moskova'dan Cory Higgins, Zalgiris'ten Brandon Davies gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.