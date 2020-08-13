Barça'da koronavirüs testi pozitif çıkan isim belli oldu

Barcelona'da koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Jean-Claire Todibo olduğu ortaya çıktı.



Fransız savunmacı sosyal medya hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada koronavirüs testi pozitif çıktığını belirterek durumunun iyi olduğunu söyledi. Todibo açıklamasında hastalığin hiç bir belirtisini taşımadığını ve kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Tıbbi prosedürleri eksiksiz uyguluyorum. Bir an önce idmanlara dönmek istiyorum ancak şu anda evde olmam gerekiyor. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.



Koronavirüs testi pozitif çıkan Todibo'nun Barcelona kulübü tarafından ismi verilmeden yapılan ilk resmi açıklamada Cuma günü Bayern Münih ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Portekiz'e gidecek A takım kafilesinde yer alan futbolculardan hiçbiriyle temas etmediği aktarıldı.



Todibo geçen sezon Ozan Kabak'ın takımı Schalke'de kiralık olarak forma giymişti.



