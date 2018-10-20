Barça'da 25 dakika oynayan Malcom'a dev teklif!

sezon başındakadrosuna kattığıiçin İngiltere'den talip çıktı.Barcelona'nın 41 milyon euroya kadrosuna kattığı ve bu sezon yalnızca 25 dakika oynayabilen Malcom için Tottenham'ın devreye girdiği belirtildi.İspanya basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Malcom için 50 milyon euroyu gözden çıkardı.Yaz transfer döneminde Bardeaux'tan 41 milyon euroluk bedelle Barcelona'nın yolunu tutan Malcom, transfer sürecinde Roma ile Barcelona'yı karşı karşıya getirmişti. Romalı yetkililerin neredeyse anlaştığını açıklamalarının ardından Barcelona araya girmiş ve 21 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmıştı.