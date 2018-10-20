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Barça'da 25 dakika oynayan Malcom'a dev teklif!

Barcelona'da bu sezon 25 dakika forma giyebilen Malcom için Tottenham'ın 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barça'da 25 dakika oynayan Malcom'a dev teklif!
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20 Ekim 2018 01:23
Barcelona'nın sezon başında Bordeaux'dan kadrosuna kattığı Malcom için İngiltere'den talip çıktı.

Barcelona'nın 41 milyon euroya kadrosuna kattığı ve bu sezon yalnızca 25 dakika oynayabilen Malcom için Tottenham'ın devreye girdiği belirtildi.

50 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İspanya basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Malcom için 50 milyon euroyu gözden çıkardı.

Yaz transfer döneminde Bardeaux'tan 41 milyon euroluk bedelle Barcelona'nın yolunu tutan Malcom, transfer sürecinde Roma ile Barcelona'yı karşı karşıya getirmişti. Romalı yetkililerin neredeyse anlaştığını açıklamalarının ardından Barcelona araya girmiş ve 21 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmıştı.



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