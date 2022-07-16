Barça ve B.Münih, Lewandowski için anlaştı

Bir süredir konuşulan Lewandowski - Barcelona flörtünde yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman Kulübünün CEO'su Oliver Kahn, Polonyalı yıldızın transferi için İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barça ve B.Münih, Lewandowski için anlaştı
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16 Temmuz 2022 14:20
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun zamandır kadrosuna katmaya çalıştığı Robert Lewandowski transferi konusunda Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

OLIVER KAHN RESMEN AÇIKLADI

Alman Kulübünün CEO'su Oliver Kahn, yaptığı açıklamada, Barcelona ile anlaştıklarını şu ifadelerle doğruladı: "Barcelona ile Robert Lewandowski için sözlü bir anlaşmaya vardık, sadece belgeleri hazırlamamız gerekiyor."

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Daha önce Lewandowski için yaptığı transfer teklifleri Bayern Münih tarafından yetersiz bulunan Barcelona'nın, Alman kulübünü ikna etti. Barcelona'nın 50 milyon euroya Bayern'le el sıkıştığı kaydedilirken, Lewandowski'nin ise Katalan ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptığı aktarıldı.

LEWANDOWSKI'DEN BÜYÜK BASKI

Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih'e yoğun baskı uyguladığı ve Barcelona'yla anlaşılması yönünde büyük çaba sarf ettiği biliniyordu.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Öte yandan Barcelona'ya transfer olacak olan yıldız golcü bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, Bayern formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol kaydetmeyi başardı. 

 
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