Barça'nın ödemesi gereken rekor maaş: 440 milyon dolar

Mali açıdan zor günler geçiren Barcelona'nın kiralık oyuncularla birlikte ödemesi gereken 440 milyon dolarlık bir ücretin olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barça'nın ödemesi gereken rekor maaş: 440 milyon dolar
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03 Temmuz 2023 15:00
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 15:06
Mali açıdan zor günler geçiren Barcelona'nın bir yılda ödemesi gereken maaş ortaya çıktı.

Marca'da yer alan habere göre; Barcelona, eski başkan Bartomeu ve yönetim kurulunun kendi dönemlerinde oyunculara ödenen yüksek maaşların acısını çekmeye devam ediyor.

Bu yüksek maaşların zamanla FFP engeli getirdiği ve Barcelona'nın diğer büyük kulüplerle yarışmasını büyük ölçüde engellediği aktarıldı.

440 MİLYON DOLARI BULDU

Barcelona'nın ödediği yıllık maaşın kiralık oyuncularla birlikte 440 milyon doları bulduğu ifade edildi.

Barça'da FFP'yi etkileyen iki faktörün olduğu belirtilirken, birincisinin maaş, ikincisinin ise kulübün gelirinin giderlere yakın olmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Takımın kulübe maliyetinin çok abartılı olmadığı, asıl sorunun kulübün gelirlerinin verilen maaşların yüzde 68'ine tekabül etmesi olduğu öne sürüldü.

Bu sıkıntıdan kurtulmak adına başkan Laporta ve yönetiminin büyük uğraş verdiğinin de altı çizildi.

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