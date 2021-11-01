Barça'nın 'geçici' hocası, soyunma odasında patladı!

Barcelona'nın geçici teknik direktörü Sergi Barjuan, Alaves beraberliğinden sonra sert sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barça'nın 'geçici' hocası, soyunma odasında patladı!
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01 Kasım 2021 17:51
Barcelona evinde Alaves ile 1-1 berabere kalmasının ardından geçici antrenör Sergi Barjuan, ilk kez Barcelona A takımının sorumluluğunu üstlenerek soyunma odasında oyuncularla bir araya geldi.

Katalanlar sezona iyi başlamadı. Alaves ile berabere kaldıktan sonra bitiş düdüğünün ardından Barjuan soyunma odasında sert sözler söyledi.  Esports3'e göre oyuncular, geçici antrenörün kulübün yaşadığı sakatlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarından memnun değil.

Sergi Barjuan'ın soyunma odasında, "Olan şey bu, daha fazla bir şey yapılamaz. Ronald Koeman zaten söyledi." dedi.
Ancak oyuncuları için de övgü dolu sözler söyledi. "Salı gününe baktığımızda oyuncuları toparlamaya çalışacağız" dedi. 

Barcelona, 2 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev deplasmanına çıkacak.






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