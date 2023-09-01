Barça muradına erdi: Felix

Barcelona, Atletico Madrid'den Joao Felix'i 1 sezonluğuna kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Barça muradına erdi: Felix
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01 Eylül 2023 23:21
Son güncelleme 01 Eylül 2023 23:22
Barcelona, bir süredir peşinde olduğu Atletico Madrid'in Portekizli starı Joao Felix'i kadrosuna kattı.

Avrupa'da transferin son gününde bombayı patlatan Barcelona, Joao Felix'i kiralık olarak transfer etti. Felix bir süredir Atletico Madrid yönetimi ve teknik direktör Simeone ile anlaşamadığını ve ayrılmak istediğini açıkça dile getirmişti.

Felix, sezon sonuna kadar Barcelona'ya kiralanırken sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

2019'da 127 milyon euroya Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Felix, geçen sezonu ise Premier Lig'de Chelsea formasıyla geçirmişti.

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