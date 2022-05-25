Barça, Lewa'ya kaynak arıyor: İlk yolcu Depay...

Geçtiğimiz yıl mali sıkıntılardan dolayı birçok yıldızla yollarını ayıran ve ligde kötü bir sezonu geride bırakan Barcelona, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



İspanyol basınına göre, Katalan devinin, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski transferinde olumlu bir adım atması halinde, Memphis Depay ile yollarını ayırmaya çalışacağı belirtildi.



Haberde Barcelona'nın tecrübeli oyuncudan 20 milyon euro bonservis geliri beklediği ifade edildi.



Teknik patron Xavi'nin fazla süre vermediği yıldız oyuncunun da oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı öğrenildi.



Hollandalı oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ