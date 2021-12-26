Barça'dan Real'e yıldızlar için engel! Mbappe ve Haaland...

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Holland ve Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferini engellemek için her şeyi yapmaya hazır olduğu iddia edildi.



Marca, Laporta'nın, iki yıldızın Real Madrid'e transferinden korktuğu ve birkaç çalışma toplantısında yıldız oyuncuların ezeli rakibine olası transferini engellemek için her şeyi yapacağını itiraf ettiğini aktardı.



Haberde ayrıca Barcelona başkanının, Real Madrid'in hücumunda Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Karim Benzema ve Erling Haaland'ın oynayacağı korkusunu gizlemediği belirtildi.



Katalan yönetiminin, Haaland ile sözleşme imzalamanın bir yolunu bulmaya çalışsa da asıl amacının İki yıldızdan birinin Real Madrid'e taşınmasını engellemek olduğu ifade edildi.



Erling Haaland, Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 16 maçta 19 gol, 4 asist yaptı. Mbappe ise çıktığı 24 karşılaşmada 15 gol, 12 asist yapma başarısı gösterdi.





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