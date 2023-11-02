Barça'dan çok ilginç proje: "Taraftarların külleri"

Barcelona, yenilenen Camp Nou'da ölen taraftarlarının küllerini saklayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Barça'dan çok ilginç proje: 'Taraftarların külleri'
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02 Kasım 2023 11:31
Barcelona'nın yenilenen stadyumu Camp Nou'da çok ilginç bir proje hayata geçiyor.

Camp Nou'da 26.600 Barcelona taraftarı için kolumbaryum (Editör Notu: Cenazesinin yakılmasını isteyenlerin küllerinin bulunduğu toplu alan) olacak. Büyük bir anıt inşa edilecek ve 26.600 Barça taraftarının külleri bu anıtta yer alacak.

Barcelona Kulübü, kolumbaryumda yer almak isteyenler için salı gününden itibaren erken satış dönemine başlayacak. Önce kulüp üyeleri, ardından kombine sahipleri ve sonra genel satış dönemi olacak.

Camp Nou'nun yanında yer alacak olan kolumbaryumdan gökyüzüne dört küp üzerinden ışıklar da saçılacak ve bu kişilerin anıları bu şekilde canlı tutulacak. 

 
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