Barça'dan bek için operasyon!

İspanya La Liga devi Barcelona'nın yaz transfer döneminde savunmanın her iki kanadını da güçlendirmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barça'dan bek için operasyon!
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27 Aralık 2021 16:32
Barcelona'nın yaz transfer döneminde sağ ve sol kanadı güçlendirmek adına bir çok ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Diario Sport, takımın sağ bek oyuncusu Dest'in Katalan devinin teknik direktörü Xavi'nin planları arasında yer almadığı ve yönetimin bu bölge için Ajax'tan Noussair Mazraoui ve Chelsea'nin tecrübeli oyuncusu Cesar Azpilicueta ile ilgilendiğini aktardı.

Haberde savunmanın sol kanadına da takviye yapmak isteyen Barcelona'nın Valencia'da forma giyen sol bek oyuncusu Jose Gaya'yı takibe aldığı belirtildi.

Azpilicueta, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 20 maçta 3 asist yaparken, Jose Gaya Valencia formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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