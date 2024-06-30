Barça'dan Acun Ilıcalı'ya teklif: 23 milyon euro!

Barcelona, Jaden Philogene için Hull City'nin kapısını çaldı ve toplam 23 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barça'dan Acun Ilıcalı'ya teklif: 23 milyon euro!
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30 Haziran 2024 12:49
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Barcelona, Hull City'e Philogene için satın alma opsiyonlu 23 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bir yıllık kira süresi boyunca Philogene, belli bir maçta oynaması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

Hull City ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Philogene için yapılan bu teklife Acun Ilıcalı cephesi henüz bir yanıt vermedi ve teklifi değerlendirmeye geçti.

BARÇA UZUN SÜREDİR TAKİPTE

Barcelona'nın Jaden Philogene'yi uzun süre takip ettiği, yeteneklerine inandığı ve transferde karar kıldığı kaydedildi.

HULL, 5.8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Hull City'nin 2023 yazında 5.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen sezon oynadığı 32 lig maçında 12 gol atıp 6 asist yaptı.

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