Barça'da Messi krizi; "Önce oyuncu satmalılar"

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın Messi'ye lisans çıkarması için elinden oyuncu çıkarması gerektiğini ifade etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Barça'da Messi krizi; 'Önce oyuncu satmalılar'
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08 Temmuz 2021 22:29
La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın harcama limitinde boşluk açmadan Lionel Messi'ye lisans çıkaramayacağını söyledi.

Barça henüz Messi ile anlaşma sağlayamamış olsa da, finansal olarak zor günlerden geçtiğini La Liga Başkanı da gözler önüne serdi.

"MESSI'YE LİSANS ÇIKARAMAZLAR"

La Liga Başkanı Tebas, "Messi lige Barcelona ile başlayacak mı, bilmiyorum. Financial Fair Play limitlerine uymak zorundalar. Ayrılık olmazsa, Messi'ye lisans çıkaramazlar" dedi.

Barcelona Başkanı Laporta ise Lionel Messi ile yaptıkları sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediğini kaydetti.

Copa America'da Arjantin ile finalde Brezilya'ya karşı kupa mücadelesi verecek olan Messi'nin şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.


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