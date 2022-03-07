Barcelona, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Andreas Christensen ile el sıkıştı.



Katalonya merkezli Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, serbest durumdaki Andreas Christensen ile her konuda anlaşma sağladı. 25 yaşındaki Danimarkalı stoper, 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve her yıl net 6 milyon euro maaş kazanacak.



Hafta içerisinde Barselona'ya geçecek olan Christensen, sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.



Barcelona'nın bonservisi elindeki futbolcularla temasının bu şekilde devam edeceği ve transfer bütçesini de yazın Erling Haaland'ı almak için kullanacağı vurgulandı.



2012 yazında bonservissiz olarak Bröndby'den Chelsea'ye transfer olan Christensen, 16 yaşında Londra'nın yolunu tutmuştu. Christensen bu sezon 26 resmi maçta 2018 dakika süre aldı.





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