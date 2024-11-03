İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Montjuic'te oynanan Katalonya derbisini ev sahibi Barcelona 3-1'lık skorla kazandı.



Barcelona'ya derbide galibiyeti getiren golleri 12 ve 31. dakikalarda Dani Olmo ve 23. dakikada Raphinha kaydetti.



Espanyol'un tek golü 63. dakikada Javi Puado'dan geldi.



DERBİ TARİHİNİN EN UZUN SERİSİ



Espanyol'a karşı oynadığı son 27 maçta yenilmeyen Barcelona, derbi tarihinin en uzun serisini sürdürdü.



MADRID İLE PUAN FARKI 9'A ÇIKTI



La Liga'da oynadığı 12. maçında 11. galibiyetini elde eden Barcelona, 33 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Real Madrid ile puan farkını 9'a çıkardı.



Üst üste 3. yenilgisini alan Espanyol, 10 puanda kaldı.



BARÇA GELECEK HAFTA SAN SEBASTIAN'DA



Barcelona, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Espanyol ise sahasında Valencia'yı ağırlayacak.



