Barça bir derbiyi daha kazandı; fırtına gibi!

Barcelona, Real Madrid'in ardından bölgesel rakibi Espanyol'u da mağlup ederek zirvedeki farkı açtı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barça bir derbiyi daha kazandı; fırtına gibi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2024 20:15
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Montjuic'te oynanan Katalonya derbisini ev sahibi Barcelona 3-1'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya derbide galibiyeti getiren golleri 12 ve 31. dakikalarda Dani Olmo ve 23. dakikada Raphinha kaydetti.

Espanyol'un tek golü 63. dakikada Javi Puado'dan geldi.

DERBİ TARİHİNİN EN UZUN SERİSİ

Espanyol'a karşı oynadığı son 27 maçta yenilmeyen Barcelona, derbi tarihinin en uzun serisini sürdürdü.

MADRID İLE PUAN FARKI 9'A ÇIKTI

La Liga'da oynadığı 12. maçında 11. galibiyetini elde eden Barcelona, 33 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Real Madrid ile puan farkını 9'a çıkardı.

Üst üste 3. yenilgisini alan Espanyol, 10 puanda kaldı.

BARÇA GELECEK HAFTA SAN SEBASTIAN'DA

Barcelona, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Espanyol ise sahasında Valencia'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery