Barça, Bayern'in yıldızını gözüne kestirdi!

İspanyol basını, Barcelona'nın Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak için harekete geçtiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barça, Bayern'in yıldızını gözüne kestirdi!
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17 Mayıs 2023 12:04
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Barcelona transferlere start veriyor. 

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Katalan ekibi, sezon sonunda takımdan ayrılacak Sergio Busquets'in alternatifi olarak Joshua Kimmich'i görüyor. Geçtiğimiz aylarda Julian Nagelsmann'ın görevden alınmasının ardından takımda mutsuz olan Alman oyuncunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğu belirtildi.

Haberde, mutsuz oyuncularını takımda tutma eğiliminde bulunmayan Bayern Münih'in, Joshua Kimmich'i 45 milyon Euro karşılığında satabileceği belirtildi.

XAXI, KIMMICH'İ TAKIMINDA GÖRMEK İSTİYOR


Katalonya basını, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin yıldız oyuncu Joshua Kimmich'in oyun stilini çok beğendiğini, takımda fark yaratan bir oyuncu olacağını, takımında görmeyi çok istediğini belirtti.

REAL MADRİD'DE İSTEMİŞTİ

İspanyol basınına göre geçtiğimiz günlerde Real Madrid'de Joshua Kimmich için bir girişimde bulunmuştu. Madrid ekibinin o bölgede oynayan oyuncuları Camavinga ve Tchouameni'ye liderlik edecek deneyimli bir ismi kadrosuna katmak istediği için Joshua Kimmich'i transfer etmek istediği iddia edilmişti.

KIMMICH'İN SEZON PERFORMANSI

2015 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Kimmich, bu sezon çıktığı 45 müsabakada 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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