Barça, 19'luk genç yıldızı kadrosuna katıyor

Barcelona, Brezilya'da Sao Polo forması giyen genç futbolcu Gustavo Maia'yı takıma kazandırmak için kulübü ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Barça, 19'luk genç yıldızı kadrosuna katıyor
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11 Temmuz 2020 17:02
Barcelona, uzun süredir transferi için takip ettiği 19 yaşındaki santrafor Gustavo Maia için kulübü ile anlaşmaya vardı.

1+3.5 MİLYON AVROLUK TRANSFER

Barcelona genç oyuncu için, kulübü Sao Polo'ya 1 milyon avroluk ücretin ardından, 3.5 milyon avroluk ikinci taksidi de ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.

Sao Paolo, tarafında henüz kesin olarak anlaşma sağlanmadığının altı çizilse de Barcelona tarafı anlaşmaya bitti gözüyle bakıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik karışıklardan dolayı henüz, ödeme tarihinde anlaşma sağlanamadı.

Barcelona, Arthur'u 72 milyon avroya Juventus'a göndermesi ve Marc Cucurella'yı Getafe'ye 10 milyon avro karşılığında bırakması ile (daha sonra Atletico Madrid'e transfer oldu) 19 yaşındaki genç yıldızı kesin olarak kadroya katmaya karar verdi.



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