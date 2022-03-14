İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona, 4-0'lık skorla kazandı.



Bu maçta rotasyon yapmayan Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Ferran Torres, 21. dakikada ikinci kez Ferran Torres, 27. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 75. dakikada Riqui Puig attı.



Katalanlar, La Liga'da 11 ay sonra üst üste 4 galibiyet elde etti ve puanını 51'e yükseltti. Osasuna ise son 4 maçta 3. kez yenildi ve 35 puanda kaldı.



Barcelona, perşembe akşamı İstanbul'da Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına çıkacak ve ardından Real Madrid deplasmanına gidecek. Osasuna ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.



GERARD PIQUE, 600. MAÇINA ÇIKTI



Öte yandan Barcelona'nın defanstaki tecrübeli ismi Gerard Pique, Katalan takımında 600. maçına çıktı.



Barcelona'da 2008 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 397, Şampiyonlar Ligi'nde 122, Kral Kupası'nda 65, İspanya Süper Kupası'nda 16, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 3 ve Avrupa Süper Kupası'nda 2 maç oynadı.





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