Barbie filmi Türkiye'de ne zaman çıkacak? 2023 Barbie filmi bilet fiyatları

Margot Robbie ve Ryan Gosling'li Barbie filmi için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü oyuncak bebeğin günümüz dünyasına uyarlanmış hali sinema severler ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig oturuyor. Barbie filmi ne zaman çıkıyor Türkiye için araştırılıyor. Ken ve Barbie'nin farklı macerası tüm Dünya'da heyecanla takip edilecek. Fragmanlarla birlikte beklenti oldukça yükselmiş durumda. Filmin Dua Lipa sürprizi de izleyiciyi heyecanlandırıyor. İşte, Barbie vizyon tarihi 2023…Barbie'nin 21 Temmuz 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor. Barbie filmi Türkiye'de de aynı tarihte vizyona girecek.Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.Margot Robbie = BarbieRyan Gosling = KenAmerica FerreraSimu Liu = başka bir KenKate McKinnonAriana GreenblattAlexandra ShippEmma MackeyKingsley Ben-AdirIssa Rae = başka bir BarbieMichael CeraRhea PerlmanWill Ferrell = bir oyuncak şirketinin CEO'suNcuti Gatwa = başka bir KenEmerald FennellHari Nef = başka bir BarbieSharon RooneyScott EvansAna Cruz KayneConnor SwindellsRitu AryaJamie Demetriouİstanbul Paribu Cineverse Acarkent Coliseum Gold Class Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 270 TL'dir.İstanbul Paribu Cineverse Acarkent Coliseum Gold Class Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 245 TL'dir.İstanbul Paribu Cineverse Akasya Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 175 TL'dir.İstanbul Paribu Cineverse Akasya Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 150 TL'dir.İstanbul Paribu Cineverse Akasya Sweet Box Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 360 TL'dir.İstanbul Paribu Cineverse Akasya Sweet Box Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 310 TL'dir.Ankara Ankamall Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 135 TL'dir.Ankara Ankamall Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 120 TL'dir.İzmir Paribu Cineverse Forum Bornova Barbie Tam Bilet Fiyatı 135 TL'dir.İzmir Paribu Cineverse Forum Bornova Barbie Öğrenci Bilet Fiyatı 120 TL'dir.