Haber Tarihi: 17 Temmuz 2023 15:15 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 15:15

Barbie filmi ne zaman çıkacak? 2023 Türkiye Barbie filmi bilet fiyatları

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı Barbie filmi yakında vizyona girecek. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran filmin vizyon tarihi, konusu ve oyuncularına ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Barbie filmi ne zaman çıkacak? 2023 Türkiye Barbie filmi bilet fiyatları
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Margot Robbie ve Ryan Gosling'li Barbie filmi için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü oyuncak bebeğin günümüz dünyasına uyarlanmış hali sinema severler ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig oturuyor. Barbie filmi ne zaman çıkıyor Türkiye için araştırılıyor. Ken ve Barbie'nin farklı macerası tüm Dünya'da heyecanla takip edilecek. Fragmanlarla birlikte beklenti oldukça yükselmiş durumda. Filmin Dua Lipa sürprizi de izleyiciyi heyecanlandırıyor. İşte, Barbie vizyon tarihi 2023…
BARBİE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Barbie'nin 21 Temmuz 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor. Barbie filmi Türkiye'de de aynı tarihte vizyona girecek.
BARBİE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.

BARBİE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Margot Robbie = Barbie
Ryan Gosling = Ken
America Ferrera
Simu Liu = başka bir Ken
Kate McKinnon
Ariana Greenblatt
Alexandra Shipp
Emma Mackey
Kingsley Ben-Adir
Issa Rae = başka bir Barbie
Michael Cera
Rhea Perlman
Will Ferrell = bir oyuncak şirketinin CEO'su
Ncuti Gatwa = başka bir Ken
Emerald Fennell
Hari Nef = başka bir Barbie
Sharon Rooney
Scott Evans
Ana Cruz Kayne
Connor Swindells
Ritu Arya
Jamie Demetriou

BARBİE SİNEMA BİLET FİYATLARI

İstanbul Paribu Cineverse Acarkent Coliseum Gold Class Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 270 TL'dir.

İstanbul Paribu Cineverse Acarkent Coliseum Gold Class Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 245 TL'dir.

İstanbul Paribu Cineverse Akasya Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 175 TL'dir.

İstanbul Paribu Cineverse Akasya Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 150 TL'dir.

İstanbul Paribu Cineverse Akasya Sweet Box Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 360 TL'dir.

İstanbul Paribu Cineverse Akasya Sweet Box Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 310 TL'dir.

Ankara Ankamall Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 135 TL'dir.

Ankara Ankamall Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 120 TL'dir.

İzmir Paribu Cineverse Forum Bornova Barbie Tam Bilet Fiyatı 135 TL'dir.

İzmir Paribu Cineverse Forum Bornova Barbie Öğrenci Bilet Fiyatı 120 TL'dir.

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