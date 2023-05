Barber: 'Alexis Mac Allister burada mutlu'

Paul Barber yaptığı açıklamalarda 24 yaşındaki Arjantli yıldızın birçok takımla adının geçtiğini ancak takımda kalmasını istediğini söyledi. Barber: "Mac Allister şu an bizim formamızı giyiyor, her çıkan transfer haberi için uykularım kaçsaydı pek fazla uyuyamayan birisi olurdum." ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında ileride ne olacağını bilemeyiz ancak şu an için Alexis önümüzdeki iki maça odaklanmış durumda olduğunu söyledi.



LİVERPOOL'LA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



İngiliz basınında 24 yaşındaki Arjantli yıldız Alexis Mac Allister'ın gelecek sezon Liverpool ile anlaştığını ve bu transfer için Brighton'a 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.