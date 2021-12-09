Barbaroslar yeni bölüm TRT 1 izle 12. bölüm canlı yayın

Oruç'un mahzeninde bulduğu altınlara el koyan Karabay'ın altınları emanet ettiği Memlük Askerleri, Pietro'nun kumpası neticesinde öldürülmüş ve bu cinayet suçları da Oruç ve Leventlerinin üstüne atılmıştı. Oruç, altınları çalanları bulduğu takdirde gerçek katillerin ortaya çıkacağını öne sürerek zindandan kurtulmuş ancak İlyas'ı Karabay'a rehin vermek zorunda kalmıştı. Karabay ise Oruç'un geç kaldığını bahane ederek İlyas'ı idam sehpasına çıkarmıştı. Altınları bulup İlyas'ı idamdan kurtarmak için çabalayan Oruç sonunda altınların izini bulmuş ancak kendisini başarısızlığa uğratmak için gelen Sylvio ve adamları tarafından yolu kesilmişti. Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek midir?



Altınlar İskenderiye hudutlarından dışarı çıkmadan Pietro'nun adamlarını yakalayabilecek midir? İdam sehpasına çıkan kardeşi İlyas'ı kurtarmayı başarabilecek midir? Diğer taraftan Derviş'in izini bulan Meryem ve Hızır, Antuan'ın tuzağına düşmüş ve Pietro'nun esiri olmuşlardır. Sırlı kitabın peşinde olan Pietro, Derviş'in hayatına karşılık kitabı istemiş ancak kitabın yerini Hızır'dan öğrenemeyen Pietro, Derviş'e çevirdiği silahın tetiğini çekmiştir. Derviş ölecek midir? Meryem ile Hızır, Pietro'nun elinden kurtulabilecekler midir? Tüm bunların yanı sıra Meryem, Pietro'nun ağabeyi olduğunu nasıl öğrenecektir?



Pietro'nun kardeşi olduğuna dair güçlü şüpheler edinecek olan Meryem'in bu durum karşısındaki tutumu hangi yönde şekillenecektir? Gelmesiyle İskenderiye'de dengeleri değiştiren Hüma'nın yeni eylemi ne olacaktır? Girişeceği eylemi neticesinde Firuze ile bir kez daha karşı karşıya gelecek olan Hüma'nın Firuze'yle olan mücadelesi nelere yol açacaktır?

Osmanlı Devleti'nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor;



Geçtiğimiz bölümde Unita'nın altınlarını ele geçiren ve altınları asıl sahiplerine vermek isteyen Baba Oruç'u, Isabel üzerinden kurduğu tuzakla esir alan Pietro, gaddarlığını sonuna kadar gösterecek. Bu zalimlikten Isabel'de aynı payı alacak. Kızının Pietro tarafından işkenceye uğradığına şahit olan Sylvio nasıl bir tepki gösterecek?



Bu sırada Pietro, yakın adamı Alfeo'ya Despina'yı kaçırtmıştı. Ancak Alfeo, İlyas ve Eshter'in peşine düşmesi neticesinde onlara yakalanmış ve elinden kurtulmak isteyen Despina bir uçurumdan düşüp ölmüştü.



Diğer taraftan Hızır ile Niko, Işığın Kızı'nı bulmak için vardıkları Tenebris Adası'nda birçok tuzağı atlatmış fakat Diego'nun tuzağına düşmüştü. Etrafları onlarca düşman askeriyle sarılı olan Hızır ile Niko'nun yardımına Işığın Kızı Meryem yetişmişti. Meryem, Hızır ile Niko'yu bu tuzaktan kurtarmayı başarabilecek midir?



Tüm bunların yanı sıra babasıyla ters düşen ve Pietro ile yaptığı ittifak neticesinde Oruçlara karşı hasmane bir tutum sergileyen Şahbaz, Oruçlara yardım etmekte ısrar eden babası Kılıç Beyi öldürtmüştü. Kılıç Beyin gemisiyle Tenebris'e ulaşan Hızır, geri dönebilmek için yine bu gemiye ihtiyaç duyacak fakat Şahbaz, ona yardım için bir gemi göndermeyecektir. Hızır, Niko ve Meryem, Tenebris'ten nasıl kurtulacaktır? Onların Tenebris'ten çıkmasında Derviş nasıl bir rol oynayacaktır?

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 12. bölüm olarak ekranlara geliyor. Senaryosu, oyuncuları, oyunculukları, görsel efektleri, savaş sahneleri ve tarihe ışık tutan anlatımıyla reytinglerin zirvesine oynayan dizi 9 Aralık 2021 Perşembe yayınlanıyor.Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Yapılan açıklamalarda Barbaros dizisinin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Marmaris ve Antalya'da yapıldığı belirtiliyor.Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Barbaros dizisi TRT 1'de yayınlanıyor ve hayranlarıyla buluşuyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Barbaros dizisi 2 Aralık Perşembe günü TRT 1'de yayınlanıyor.