Barbaroslar TRT 1 yeni bölüm tek parça, İzle Barbaroslar 5. bölüm (14 Ekim Perşembe)

Baba Oruç ve Isabel güçlerini birleştirerek, Müslümanlara göz açtırmayan örgüt Unita'nın zulmünü bitirmek için harekete geçerler. Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç'u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel'i bu yolda neler bekliyor? Unita'ya nasıl karşı koyacaklar?



Isabel'in adalet duygusu ağır basıp, İskenderiye'den Selanik'e gidecek olan ticaret gemisini Cafer'in elinden alıp Baba Oruç'a vermişti. Bu durum Cafer'in tüm planlarını altüst etmiş, arzuladığı zenginliği bir bakıma adeta suya düşürmüştü. Cafer'in Baba Oruç'a olan kini bu olayla daha da artmış, intikam için Baba Oruç'un gemisini sabote etme kararı almıştı. Bu suikast girişimini son anda fark eden Baba Oruç ve İlyas, Cafer'in adamlarıyla kıyasıya bir mücadeleye girmişlerdi. Bu mücadeleden sağ çıkan taraflar kim olacak? Baba Oruç için her şeyin sonu mu yoksa her şey daha yeni mi başlıyor?



Diğer tarafta ise Midilli'den İskenderiye'ye yelken açan Hızır, Niko, İshak ve Hamza'nın içinde olduğu gemi Radko ve askerlerinin olduğu savaş gemisi tarafından saldırıya uğramıştı. Fakat Hızır Reis'in zeka dolu ve bir o kadar da cesaret isteyen planı işe yaramış ve Radko'nun gemisini püskürtmeyi başarmışlardı. Ancak Pietro'dan kesin emir almış olan korkusuz savaşçı Radko da peşlerini bırakmamaya kararlıdır. Radko'nun yeni stratejisi nasıl şekillenecektir? Hızır, Niko ve İshak, ona karşı kendilerini ve kitabı koruyabilecekler mi?



Tüm bu hadiseler deryalarda yaşanırken, Baba Oruç'un öldüğünü düşündüğü Antuan, Pietro'nun gayretleri sonucunda eski sağlığına kavuşmuştu. Antuan'ın tehlikeli bir savaşçı ve becerikli bir korsan olduğunu bilen Pietro, onu kendi tarafında savaşması için ikna edebilecek midir?



Öte yandan Despina'nın karnındaki çocuk onu günbegün ölüme götürmektedir. Lakin o bu duruma Baba Oruç'u sevdiği için katlanıyordur. Babası Yorgo ve Oruç'un ailesine fitne saçmak isteyen Asiye'nin öğütleri kafasını karıştırıyordur. Peki, Depsina onları dinleyip karnındaki çocuktan vazgeçecek midir? Despina'yı Oruç'tan ayırmak isteyen Yorgo neler yapacaktır?



BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE

Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?

Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?

Sylvio Akdeniz'de yıldızı parlayan Oruç'u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç'a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?

Diğer yandan Pietro'nun emriyle Oruç'u bitirmek için uğraşlara giren Sylvio ilk olarak kızı Isabel'i ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Öz babası ile Oruç arasında kalacak olan İsabel'in tavrı ne olacaktır? Baba Oruç kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyecektir?

Elleri İshak'ın ailesinin kanına bulaşmış olan Yorgo, Midilli'den kalkıp İskenderiye'ye kızının yanına sığınmıştır. İshak'ın kendisinden intikam almak istediğini bilen Yorgo'nun yardımına kim yetişecektir? Despina, babası Yorgo'nun İskenderiye'de saklandığını Oruç'tan gizleyecek midir?

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm olarak ekranlara geliyor. Senaryosu, oyuncuları, oyunculukları, görsel efektleri, savaş sahneleri ve tarihe ışık tutan anlatımıyla reytinglerin zirvesine oynayan dizi 14 Ekim 2021 Perşembe yayınlanıyor.Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Yapılan açıklamalarda Barbaros dizisinin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Marmaris ve Antalya'da yapıldığı belirtiliyor.Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Barbaros dizisi 5. TRT 1'de yayınlanıyor ve hayranlarıyla buluşuyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Barbaros dizisi 14 Eylül Perşembe günü TRT 1'de yayınlanıyor.