Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle (4. BÖLÜM) tek parça kesintisiz reklamsız

Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?

Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?

Sylvio Akdeniz'de yıldızı parlayan Oruç'u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç'a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?

Diğer yandan Pietro'nun emriyle Oruç'u bitirmek için uğraşlara giren Sylvio ilk olarak kızı Isabel'i ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Öz babası ile Oruç arasında kalacak olan İsabel'in tavrı ne olacaktır? Baba Oruç kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyecektir?

Elleri İshak'ın ailesinin kanına bulaşmış olan Yorgo, Midilli'den kalkıp İskenderiye'ye kızının yanına sığınmıştır. İshak'ın kendisinden intikam almak istediğini bilen Yorgo'nun yardımına kim yetişecektir? Despina, babası Yorgo'nun İskenderiye'de saklandığını Oruç'tan gizleyecek midir?

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TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm olarak ekranlara geliyor. Senaryosu, oyuncuları, oyunculukları, görsel efektleri, savaş sahneleri ve tarihe ışık tutan anlatımıyla reytinglerin zirvesine oynayan dizi 7 Ekim 2021 Perşembe yayınlanıyor.Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilliye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midillide onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir.Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır.Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler.Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi?Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi?İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvioya karşı çıkabilecek mi?Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Yapılan açıklamalarda Barbaros dizisinin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Marmaris ve Antalya'da yapıldığı belirtiliyor.Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Barbaros dizisi TRT 1'de yayınlanıyor ve hayranlarıyla buluşuyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Barbaros dizisi 7 Eylül Perşembe günü TRT 1'de yayınlanıyor.