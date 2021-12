Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 HD izle 14. bölüm tek parça reklamsız kesintisiz

Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita'nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay'a engel olmak için İskenderiye'ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürülmüştü. Antuan tarafından ağır bir darbe alan İlyas ölecek midir? Kardeşi İlyas'ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç'u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir?



Oruç'un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? Firuze, İskenderiye'de imalathanesini kurmayı planlanan Hüma'nın ticarette güçlenmesini nasıl engelleyecektir?



Akdeniz'in kapılarını aralamak için sırlı kitabın çözüm yolculuğuna çıkan Hızır ve Meryem kendilerine kurulan tuzakları atlatarak Midilli'ye ulaşmayı başarmıştı. Piri Reis'in ışığında Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak tersanenin tetkiklerini yaptıkları sırada Meryem'i almaya gelen Gladyus ve Rodos Şövalyeleri tarafından kıskaca alınmışlardı. İshak ve yeniçerilerin gelişiyle büyüyen saldırıda Meryem kurtulabilecek midir? Yoksa Pietro kardeşi olduğundan şüphe ettiği Meryem'i nihayet ele geçirebilecek midir?



Kardeşinin Şahbaz'ın elinde olduğunu öğrenen Isabel, onun öldürülmesinden endişe ederek handa çalışmayı kabul etmiş ve Oruç ile yollarını ayırmıştı. Isabel'in tehdit edildiğini düşünen Oruç, Unita için çalışan Şahbaz'ın kirli oyunlarını ortaya nasıl çıkartacak ve ona nasıl bedel ödetecektir?

Osmanlı Devleti'nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor; Oruç, İlyas ve leventler Kalimnos'un Midilli fethi için hazırlattığı çakaloz toplarını taşıyan gemiyi ele geçirmişti. Habeşlilerden yağmalanan altınları alarak Kalimnosluların planını bozacak olan Oruç ise başka bir sürpriz ile karşı karşıya kalmış, kendini tüccar olarak tanıtan Alfonso, onun can düşmanı Kalimnos Komutanı Pietro olarak karşısına çıkmıştı. Pietro ile Oruç'un yüzleşmesi nasıl olacaktır?



Oruç, Unita'nın Habeşli mazlumlardan çaldığı altınları kurtarabilecek midir? Hanı ele geçiren Şahbaz, Sylvio'nun Oruç'a sığındığını öğrenmiş ve Sylvio'yu handa sıkıştırmıştı. Babasını handa asılmış olarak bulan Isabel ise bunu Şahbaz'ın yaptığı düşüncesiyle karşısına çıkmıştı. Isabel, Şahbaz'ı öldüreceği sırada kardeşinin sesini işitmişti. Isabel'in yıllardır hasretini çektiği ve izini sürdüğü kardeşi Şahbaz'ın eline mi geçmişti? Oruç'un elindeki her şeyi almak için Isabel'i yanına çekmek isteyen Şahbaz'ın, Isabel'e yaptırımları neler olacaktır?



Çocukluğunda ezberlediği bir duayı Pietro'nun fısıldadığını fark eden Meryem, kardeşi olduğu ihtimaliyle onu ormanda yakalamıştı. Pietro'ya bu duayı nereden bildiğini soran Meryem bir cevap alamamış ve Pietro, Meryem'i yaralayıp kaçmıştı. Meryem'in kardeşi olduğuna ilişkin şüpheleri artan Pietro gerçeği öğrenmek için nasıl bir yol izleyecektir? Meryem ile Pietro'nun bir sonraki yüzleşmesi nasıl olacaktır? Hüma her fırsatta yapacağı ticaretin önüne taş koymaya çalışan Firuze'ye karşı Osmanlı'nın gücüyle büyük gözdağı vermişti. Karşılığında intikam arayışına giren Firuze'nin yeni hamlesi ne olacaktır? Memlük Emiri Karabay, ikazlarına karşın geri durmayan ve Osmanlı'nın gölgesi olarak Memlük topraklarında itibarını zedeleyen Oruç'u durdurabilecek midir?



Meryem ile Hızır ise, bir türlü ulaşamadıkları harita parçalarının Midilli'de olduğu düşüncesiyle harekete geçmişti. Akdeniz'in kilidini açacak olan anahtarı bulmak için çıktıkları bu yolculuk aralarında başlayan aşkın da ilk filizini vermişti. Açıldıkları bu deryalarda peşlerini bırakmayan Pietro'nun ne gibi tuzakları olacaktır? Hızır ve Meryem, Midilli'de kitabın ve haritanın eksiğini tamamlayacak olan Piri Reis'e ulaşmayı ve onun kalemi ışığında Türklerin kızıl elması olan Akdeniz'in kapılarını aralamayı başarabilecek mid

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm olarak ekranlara geliyor. Senaryosu, oyuncuları, oyunculukları, görsel efektleri, savaş sahneleri ve tarihe ışık tutan anlatımıyla reytinglerin zirvesine oynayan dizi 23 Aralık 2021 Perşembe yayınlanıyor.Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Yapılan açıklamalarda Barbaros dizisinin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Marmaris ve Antalya'da yapıldığı belirtiliyor.Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Barbaros dizisi TRT 1'de yayınlanıyor ve hayranlarıyla buluşuyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Barbaros dizisi 23 Aralık Perşembe günü TRT 1'de yayınlanıyor.