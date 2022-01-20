Barbaroslar 16. bölüm izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm olarak ekranlara geliyor. Senaryosu, oyuncuları, oyunculukları, görsel efektleri, savaş sahneleri ve tarihe ışık tutan anlatımıyla reytinglerin zirvesine oynayan dizi 20 Ocak 2021 Perşembe yayınlanıyor.

Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için Venedikli Leonardo Barbarigo'nun getirilmesini bekleyen Pietro, kaleye Oruç Reis'in girişiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Baba Oruç bu hamlesiyle Akdeniz'de Türklerin hakimiyet sürdüğü tüm adaları ele geçirmeyi hedefleyen Pietro ve Hristiyan Birliği'nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli'ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir? Hızır, ele geçirdikleri Antuan ve Leonardo'dan mahzenden kaçmalarına Meryem'in yardım ettiğini öğrenmişti. Ağabeyi Pietro'nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo'yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem'in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?





Şahin'den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, kardeşinin tutulma ihtimalinin bulunduğu yeri keşfetmiş ve kendisine yardımcı olması için Oruç'a haber yollamıştı. Oruç'un gelmeyişiyle tek başına kalan ve etrafı yüzü kapalı adamlar tarafından sarılan Isabel ne yapacaktır? Onu kim, nasıl kurtaracaktır? Hüma, İskenderiye'de kuracağı atölye için Osmanlı'dan ahiler getirmeyi başarmıştı. Osmanlı'nın topraklarında giderek yükselişi karşısında Karabay ve Firuze ne yapacaktır?





Şahbaz, Barbaros kardeşlerin Akdeniz'de güçlenmesinden rahatsız olan Derya Beylerini yanına çekerek Oruç'a had bildirmelerini istemiş fakat hanı basan Piri Reis kılıcıyla onlara büyük bir gözdağı vermişti. Şahbaz ve Derya Beyleri bunun intikamını nasıl alacaklardır?





BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 14. BÖLÜM ÖZET





Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas'ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başarmıştı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan'ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik ile kurduğu ittifak sayesinde Hristiyan birliğini oluşturmayı planlayan Pietro'yu nasıl engelleyecektir?



Meryem düşmanı Pietro'nun, çocukken koparıldığı ağabeyi Umberto olduğunu anlamış ve hasretle sarılmışlardı. Meryem manevi babası Derviş'in mi, ağabeyinin yanında mı kalacaktır? Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?



Şahbaz, Oruç'a bir suikast düzenlemiş, ardından peşine düşen Isabel'i atlatmayı başarmış ve ona kardeşinin kanının bulaştığı bir hançerle gözdağı vermişti. Isabel izini dahi bulamadığı kardeşini kurtarabilecek midir? Oruç suikastta bir dahli olduğunu düşündüğü Şahbaz'ı hana kapatmıştı. Ona nasıl bir ceza verecektir?



Karabay, kendisini Memlük Sultanının gözünde küçük düşüren Oruç'tan intikamını nasıl alacaktır? Hüma, atölyesinde çalıştırmak üzere sözleştiği işçilerin Firuze tarafından alıkonmasına nasıl bir karşılık verecektir?



Piri Reis ve Hızır'ın tetkikleri sonucunda Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak olan tersanenin çalışmaları nasıl devam edecektir? Onları engellemek ve Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun yeni hamlesi ne olacaktır? Barbaros Kardeşleri, Kalimnos başta olmak üzere Akdeniz'in tüm adalarının fetih sürecinde neler beklemektedir?







BARBAROS DİZİSİ TRT 1'DE NEREDE ÇEKİLİYOR?



Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Yapılan açıklamalarda Barbaros dizisinin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Marmaris ve Antalya'da yapıldığı belirtiliyor.



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BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Barbaros dizisi TRT 1'de yayınlanıyor ve hayranlarıyla buluşuyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Barbaros dizisi 30 Aralık Perşembe günü TRT 1'de yayınlanıyor.



