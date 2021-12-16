Barbaroslar 13. bölüm izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz

Osmanlı Devleti'nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor; Oruç, İlyas ve leventler Kalimnos'un Midilli fethi için hazırlattığı çakaloz toplarını taşıyan gemiyi ele geçirmişti. Habeşlilerden yağmalanan altınları alarak Kalimnosluların planını bozacak olan Oruç ise başka bir sürpriz ile karşı karşıya kalmış, kendini tüccar olarak tanıtan Alfonso, onun can düşmanı Kalimnos Komutanı Pietro olarak karşısına çıkmıştı. Pietro ile Oruç'un yüzleşmesi nasıl olacaktır?



Oruç, Unita'nın Habeşli mazlumlardan çaldığı altınları kurtarabilecek midir? Hanı ele geçiren Şahbaz, Sylvio'nun Oruç'a sığındığını öğrenmiş ve Sylvio'yu handa sıkıştırmıştı. Babasını handa asılmış olarak bulan Isabel ise bunu Şahbaz'ın yaptığı düşüncesiyle karşısına çıkmıştı. Isabel, Şahbaz'ı öldüreceği sırada kardeşinin sesini işitmişti. Isabel'in yıllardır hasretini çektiği ve izini sürdüğü kardeşi Şahbaz'ın eline mi geçmişti? Oruç'un elindeki her şeyi almak için Isabel'i yanına çekmek isteyen Şahbaz'ın, Isabel'e yaptırımları neler olacaktır?



Çocukluğunda ezberlediği bir duayı Pietro'nun fısıldadığını fark eden Meryem, kardeşi olduğu ihtimaliyle onu ormanda yakalamıştı. Pietro'ya bu duayı nereden bildiğini soran Meryem bir cevap alamamış ve Pietro, Meryem'i yaralayıp kaçmıştı. Meryem'in kardeşi olduğuna ilişkin şüpheleri artan Pietro gerçeği öğrenmek için nasıl bir yol izleyecektir? Meryem ile Pietro'nun bir sonraki yüzleşmesi nasıl olacaktır? Hüma her fırsatta yapacağı ticaretin önüne taş koymaya çalışan Firuze'ye karşı Osmanlı'nın gücüyle büyük gözdağı vermişti. Karşılığında intikam arayışına giren Firuze'nin yeni hamlesi ne olacaktır?



Memlük Emiri Karabay, ikazlarına karşın geri durmayan ve Osmanlı'nın gölgesi olarak Memlük topraklarında itibarını zedeleyen Oruç'u durdurabilecek midir? Meryem ile Hızır ise, bir türlü ulaşamadıkları harita parçalarının Midilli'de olduğu düşüncesiyle harekete geçmişti. Akdeniz'in kilidini açacak olan anahtarı bulmak için çıktıkları bu yolculuk aralarında başlayan aşkın da ilk filizini vermişti. Açıldıkları bu deryalarda peşlerini bırakmayan Pietro'nun ne gibi tuzakları olacaktır? Hızır ve Meryem, Midilli'de kitabın ve haritanın eksiğini tamamlayacak olan Piri Reis'e ulaşmayı ve onun kalemi ışığında Türklerin kızıl elması olan Akdeniz'in kapılarını aralamayı başarabilecek midir?

Oruç'un mahzeninde bulduğu altınlara el koyan Karabay'ın altınları emanet ettiği Memlük Askerleri, Pietro'nun kumpası neticesinde öldürülmüş ve bu cinayet suçları da Oruç ve Leventlerinin üstüne atılmıştı. Oruç, altınları çalanları bulduğu takdirde gerçek katillerin ortaya çıkacağını öne sürerek zindandan kurtulmuş ancak İlyas'ı Karabay'a rehin vermek zorunda kalmıştı. Karabay ise Oruç'un geç kaldığını bahane ederek İlyas'ı idam sehpasına çıkarmıştı. Altınları bulup İlyas'ı idamdan kurtarmak için çabalayan Oruç sonunda altınların izini bulmuş ancak kendisini başarısızlığa uğratmak için gelen Sylvio ve adamları tarafından yolu kesilmişti. Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek midir?



Altınlar İskenderiye hudutlarından dışarı çıkmadan Pietro'nun adamlarını yakalayabilecek midir? İdam sehpasına çıkan kardeşi İlyas'ı kurtarmayı başarabilecek midir? Diğer taraftan Derviş'in izini bulan Meryem ve Hızır, Antuan'ın tuzağına düşmüş ve Pietro'nun esiri olmuşlardır. Sırlı kitabın peşinde olan Pietro, Derviş'in hayatına karşılık kitabı istemiş ancak kitabın yerini Hızır'dan öğrenemeyen Pietro, Derviş'e çevirdiği silahın tetiğini çekmiştir. Derviş ölecek midir?



Meryem ile Hızır, Pietro'nun elinden kurtulabilecekler midir? Tüm bunların yanı sıra Meryem, Pietro'nun ağabeyi olduğunu nasıl öğrenecektir? Pietro'nun kardeşi olduğuna dair güçlü şüpheler edinecek olan Meryem'in bu durum karşısındaki tutumu hangi yönde şekillenecektir? Gelmesiyle İskenderiye'de dengeleri değiştiren Hüma'nın yeni eylemi ne olacaktır? Girişeceği eylemi neticesinde Firuze ile bir kez daha karşı karşıya gelecek olan Hüma'nın Firuze'yle olan mücadelesi nelere yol açacaktır?

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13. bölüm olarak ekranlara geliyor. Senaryosu, oyuncuları, oyunculukları, görsel efektleri, savaş sahneleri ve tarihe ışık tutan anlatımıyla reytinglerin zirvesine oynayan dizi 16 Aralık 2021 Perşembe yayınlanıyor.Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Yapılan açıklamalarda Barbaros dizisinin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Marmaris ve Antalya'da yapıldığı belirtiliyor.Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Barbaros dizisi TRT 1'de yayınlanıyor ve hayranlarıyla buluşuyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Barbaros dizisi 16 Aralık Perşembe günü TRT 1'de yayınlanıyor.