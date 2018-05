Baran Erdoğan kimdir, kaç yaşındadır? Çocuklar Duymasın'ın yeni havuçu

Çocuklar Duymasın'ın sevilen karakteri Havuç diziye dönüyor. Artık Havuç karakterini Baran Erdoğan canlandıracak.Mehmet Baran Erdoğan 1986 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitmini Çankaya İlköğretim Okulu'nda, Ortaokulu Yüce Koleji'nde, Liseyi de Özel Ankara Fen Lisesi'nde tamamlamış ve daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olmuştur.Sonraki yıllarda oyunculuğa adım atacak olan Erdoğan, 2009-2010 yılları arası Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde "Ankara' da Akşam Okulu" ve "Actor Studio" adlı eğitim programlarını bitirmiştir.Ankara Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 3 çocuk oyununda ve 1 büyük oyununda rol almıştır.2010-2011 eğitim yılı içinde Maltepe Üniversitesi'nde Radyo,Tv ve Sinema Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.2010-2012 yılları arasında Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almıştır.Son dönemde İstanbul Kumpanyası adlı özel tiyatroda oyuncu ve kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.2018 yılına gelindiğinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç (Furkan) karakteri ile seyirci karşısına çıkacaktır.2011 Kanal D "ANS" "Kanıt" adlı televizyon dizisinde "Haldun" karakteri (1 Bölüm) 75. Bölüm2011 ATV "Süreç Film" "Yahşi Cazibe" adlı televizyon dizisinde "Damat" karakteri (1 Bölüm) 68.Bölüm2011 ATV "Süreç Film" "Alemin Kralı" adlı televizyon dizisinde "HAYDE" karakteri (1 Bölüm) 2.Bölüm2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk "Kim Akıllı Kim Deli" adlı kabare oyununda "Sözcü" karakteri (5 farklı Tipleme)2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk "Işıltı Kumpanyası" adlı çocuk oyununda "Gitarcı" karakteri2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk "Karman Çorman" adlı vodvilde "Fethi Güven" karakteri (BAŞROL)2011 İstanbul Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği Genç Günler Festivali kapsamında Juliet'in Şalı adlı oyunda "Hamlet" karakteri2011 1 Kadın 1 Erkek adlı dizide 2 bölüm oyunculuk2010 - 2011 Müjdat Gezen Tiyarosu kadrolu oyunculuk "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım " adlı oyunda "Anlatıcı" karakteri ," Eroin Bağlantısı" adlı oyunda "Sam" karakteri2010 "Pijama" adlı müzik grubunun "Tek Dikişte" adlı şarkısının müzik klibinde oyunculuk2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde "Şile Belediesi 150. Yıl Kutlamaları'nda; Şile Deniz Feneri adlı oyun"2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde "Artiz Mektebi"nde "Diksiyon Hocası karakteri"2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde "Şirinler Çocuk Oyunu"nda "Şirin Baba karakteri"2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde "Sünger Bob Çocuk Oyunu"nda "Kaptan karakteri"2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde "Pinokyo Çocuk Oyunu"nda "Gepetto karakteri"2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyununda "Rejisör karakteri"2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde "Haydin Çağ Atlıyoruz" oyununda "4 farklı karakter"2008 – 2009 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde "Artiz Mektebi" oyununda "Diksiyon Hocası ve Recai Hoca karakterleri"TAMER KARADAĞLI-Taş Fırın HalukHaluk sert olduğu kadar, duygusal da olan ama çoğunlukla duygularını belli etmekten kaçınan bir erkektir. Kıskanç, anti romantik olan Taş Fırın Haluk bu nedenle eşi Meltem'le sürekli tartışır. Meltem, sevildiğini her defasında duymak ve hissetmek ister. Haluk, Meltem'in romantizm beklentilerini çoğunlukla karşılayamasa da, kendi yöntemleri ile eşini mutlu etmeye çalışır. Oldukça milliyetçi bir karakter olan Haluk'un ülke sevdası da Meltem sevdası da hiç bitmezPINAR ALTUĞ - MeltemMeltem, kariyerinin zirvesinde çok güzel bir kadındır. Başarılı bir iş kadını olan Meltem'in hayattaki en büyük amacı Haluk'un içindeki duygusal ve romantik erkeği çıkarmaktır. Ancak bu Taş Fırın erkeği Haluk için çok zordur. Bu yüzden Haluk'la sürekli tartışır. Ne kadar tartışsa da kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Meltem, bu inadından hiçbir zaman vazgeçmez ve günün sonunda istediğini Haluk'a yaptırmayı başarır.ZEYNO GÖNENÇ-Dominant GönülGönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna'yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna'nın evliliğinde, Meltem ve Haluk'un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna'nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna'nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül'ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve'yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.VOLKAN SEVERCAN-Zero TunaTuna, Gönül'e büyük bir aşkla bağlıdır, aşırı romantiktir. Gönül'ün ağzından çıkan her şeyi saniyesinde yerine getirir. Bu yüzden zaman zaman Haluk'un dalga konusu olur. Heyecanlı ve panik bir karakter olan Tuna, ne zaman başına üzücü ve gergin bir olay gelse baygınlık geçirir. Tuna'nın bu tür olaylara gösterdiği hassasiyet diğer insanlara göre daha fazla olduğu için eşi ve dostları da bu konuda dikkatli davranır.ÖYKÜ GÜVEN-MerveMerve, Tuna'nın ilk evliliğinden olma kızıdır. Bir youtuber olan Merve'nin internette bir anı kanalı vardır. Bu kanalda gün içinde yaşadığı ilginç olayları, ailesini, hayata dair tespitlerini ve arkadaşlarını anlatır. Merve bir TEOG çocuğudur, babası ve Gönül'ün sınav konusundaki baskıları onu ve Orçun'u oldukça zorlar.ALP EREN KHAMİS-OrçunOrçun, Gönül'ün ilk evliliğinden olma oğludur. Orçun bir gamerdır, dünya çapında bir LOL oyuncusudur. Ancak bu yıl TEOG sınavı olduğu için annesiyle büyük bir çatışma yaşar. Gönül, Orçun'un test çözmesini isterken, Orçun internetten oyun oynamaktadır. Aynı zamanda Orçun TEOG yılında okuldan bir arkadaşına aşık olur.MELEK ŞAHİN-EmineEmine, Haluk ve Meltem'in yıllardır evlerinde yardımcıları, onların dert ortağıdır. Hüseyin'in bir türlü düzgün bir işte tutunaması Emine'nin en büyük problemidir. Sanki Hüseyin yetmiyormuş gibi bir de Hüseyin'in annesi Kükrek Kadriye de eve gelince, Emine'nin hayatı altüst olur.FERDİ AKARNUR-Müsteşar KemalEmekli müsteşar Kemal bey, Meltem'in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal'in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal'i hiçbir zaman yalnız bırakmaz.SÜLEYMAN YAĞCI-Fıs Fıs İsmailFıs Fıs İsmail 45-50 yaşlarında, bir inşaat şirketi sahibi olan Haluk'un eski patronudur. Oldukça çapkın olan İsmail bey, internetten kız bulmaya çalışır. Bu uğurda başına defalarca bir sürü olay gelse de İsmail bey yolundan hiçbir zaman dönmez.ALPARSLAN ÖZMOL-HüseyinÇaycı Hüseyin, arkadaşı Şükrü ile birlikte sürekli kolay yoldan para kazanabilecekleri yeni işlere girişen ama her defasında başarısız olan bir karakterdir. Annesine çok düşkündür. Kadriye gelince güçlerini birleştirirler. Emine'yi çok zor günler beklemektedir.Sert ama duygularını göstermekten kaçınan Taş fırın erkeği Haluk ile modern hiç bir zaman romantizm beklentisinden vazgeçmeyen Meltem'in evlilikleri, dostlukları, iş hayatları ve ufak sürtüşmeleri yine ön plana çıkıyor. Havuç ve Duygu büyümüş ikisi de evden gitmişlerdir. Fakat Meltem ve Haluk, Emine'yle kayınvalidesi Kadriye sayesinde yalnız değillerdir. Emine kayınvalidesi ile beraber her gün eve gelmektedir. Hal böyle olunca evde çok renkli durumlar söz konusudur.