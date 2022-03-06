Ailesi ve arkadaşlarından güç alıyor

"Son zamanlarda Şırnak'tan çok iyi sporcular çıkıyor"

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası"nda 75 kiloda birinci olan Şırnaklı Baran Çelik, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ve 6 yaşında spora başlayan 15 yaşındaki Baran Çelik, antrenörlerinin yönlendirmesiyle katıldığı Wushu Kung Fu kursunda yeteneğiyle kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Baran, Antalya'nın Kemer ilçesinde 5-16 Şubat'ta gerçekleştirilen "Uluslararası, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Türk Milli Takım Seçmeleri Wushu Kung Fu Şampiyonası"nda 75 kiloda rakiplerini yenerek birincilik elde etmeyi başardı.Yeni şampiyonluklar için çalışmalarını aralıksız sürdüren Baran Çelik, Bulgaristan'da 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.Çelik, AA muhabirine, spor sayesinde kısa sürede hayatının değiştirdiğini belirterek, Antalya'daki şampiyonada birincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Çelik,diye konuştu.Antrenmanlarını hafta içi her gün düzenli bir şekilde yaptığını aktaran Çelik, ailesi ve arkadaşlarının desteğinin kendisine güç verdiğini belirtti.Antrenör Cudi Çelik de Baran Çelik'in Avrupa Şampiyonası'nda ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine ve ay yıldız bayrağı gönlerde dalgalandıracağına inandıklarını anlattı.Şampiyona hazırlığının çok iyi geçtiğini ifade eden Çelik,ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise 5 yıl önce 14 bin 617 olan lisanslı sporcu sayısının şu an 43 bin 408'e ulaştığına dikkati çekti.Son dönemde kentte çok başarılı sporcuların çıktığını ve bunun gururunu yaşadıklarını belirten Ayar, şöyle devam etti: