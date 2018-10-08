Baracuda, 158 kilogramlık dev orkinos ile şampiyon oldu

GÖKHAN ÇARMIKLI: "BAŞARININ SIRRI İYİ TAKIM, İYİ ÇALIŞMA

İKİ GÜNDE TOPLAM 653,64 KG BALIK YAKALANDI

Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası'nda en büyük balığı, Gökhan Çarmıklı'nın da aralarında bulunduğu Baracuda ekibi yakaladı.Gökhan Çarmıklı ile birlikte Erkut Soyak, Burhan Çavuşoğlu, Murat Aslan, Murat Can Arslan ve Tahir Uğur'dan oluşan Baracuda ekibi, 203 cm uzunluğunda, 148 cm çapında 158 kilogram gelen mavi kanat orkinos ile 'En Büyük Balık' kategorisinde şampiyon oldu.Turkcell Platinum Marka Pazarlama Müdürü Olcay Çakıcı, ekibe kupa, 7500 TL ödül çeki, 5000 TL Seakeeper indirim çeki ve çeşitli sponsor ödüllerini takdim etti.Gökhan Çarmıklı, başarılarının sırrını, "Çok keyifli bir organizasyondu. Ekip olarak da başarılı bir yarış gerçekleştirdik ve çok keyif aldık. Başarımızın püf noktası; iyi takım, iyi çalışma. Her işte olduğu gibi" sözleriyle açıkladı.Alaçatı'da gerçekleşen yarışlarda tekneler 9 kere karaya balıkla döndü. İlk gün 292,3 kilogram, ikinci gün ise 361,34 kilogram balık tutuldu.