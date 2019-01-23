Banvit'ten Şampiyonlar Ligi'nde 8. galibiyet

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında İtalyan temsilcisi Sidigas'ı 96-88 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı.Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, 6. dakikayı 15-9 önde geçti. Turuncu-yeşilli ekip, Rıdvan'ın son saniyede çember altında bulduğu basketle ilk periyodu 27-19 önde tamamladı.İkinci çeyreğe Ragıp Atar, Metehan Akyel, İsmail Cem Ulusoy ve Moore'un basketleriyle başlayan Banvit, 13. dakikada 11 sayılık (37-26) farka ulaştı. Sykes ile D'Ercole'nin skorer oyunuyla İtalyan ekibi farkı eritse de, Shelton, Neal ve Morgan ile boyalı alanda basketler kazanan Banvit, soyunma odasına 52-46 üstün girdi.Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Morgan, Shelton ve Moore ile dış atışlardan skor üreten Banvit, üstünlüğünü sürdürüp, 27. dakikada farkı 15 sayıya (71-56) çıkardı. Etkili oyunuyla rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen turuncu-yeşilli ekip, bu çeyreği de 76-63 önde bitirdi.Final periyoduna hücumda daha istekli başlayan ev sahibi ekip, Metehan Akyel, Moore ve Neal'ın sayılarıyla 32. dakikada skoru 82-65'e getirdi. Kalan sürede Sykes ile farkı kapatmaya çalışan Sidigas karşısında Tolga Geçim, Morgan ve Neal ile sayı bulmaya devam eden Banvit, karşılaşmadan 96-88 galip ayrıldı.Ev sahibi ekipte Morgan 24, Neal 18, Moore 13, Shelton 11 sayı ile oynadı. Sidigas takımında ise Sykes, 43 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.